06 Ekim 2020 Salı 09:18 | Son Güncelleme:
Azerbaycan ordusu işgalci Ermenistan'ın ana mühimmat deposunu imha etti
Azerbaycan ordusu, Ballıca yakınlarında bulunan işgalci Ermenistan ordusuna ait ana mühimmat deposunu imha etti.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ballıca yakınlarında bulunan işgalci Ermenistan ordusuna ait ana mühimmat deposunun imha edildiğini duyurdu.
As a result of a precise fire of the #Azerbaijani #Army, the central ammunition depot of #Armenian army located in occupied Ballyja was destroyed.#KarabakhisAzerbaijan #StopArmenianOccupation #StopArmenianAgression #LongLiveAzerbaijan#LongLiveAzerbaijanArmy— Azerbaijan MOD (@wwwmodgovaz) October 6, 2020