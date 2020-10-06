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06 Ekim 2020 Salı 09:18 | Son Güncelleme:

Azerbaycan ordusu işgalci Ermenistan'ın ana mühimmat deposunu imha etti

Azerbaycan ordusu işgalci Ermenistan'ın ana mühimmat deposunu imha etti

Azerbaycan ordusu, Ballıca yakınlarında bulunan işgalci Ermenistan ordusuna ait ana mühimmat deposunu imha etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ballıca yakınlarında bulunan işgalci Ermenistan ordusuna ait ana mühimmat deposunun imha edildiğini duyurdu.

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