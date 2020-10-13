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13 Ekim 2020 Salı 20:21 | Son Güncelleme:

Azerbaycan ordusu Hadrut kasabasını işgalden kurtardı

IHA

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgalden kurtarılan Hadrut kasabasına ilişkin görüntüler paylaştı.

Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonlarda işgalden kurtarılan Hocavend’in Hadrut kasabası görüntülendi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Hocavend’in Hadrut kasabasının görüntülerini paylaştı.

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