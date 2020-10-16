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16 Ekim 2020 Cuma 17:32 | Son Güncelleme:

Azerbaycan ordusu, 3 köyü işgalden kurtardı

Azerbaycan ordusu, 3 köyü işgalden kurtardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 3 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını açıkladı.

Aliyev, Twitter hesabından, "Kahraman Azerbaycan ordusu Hocavend ilinin Hırmancık, Akbulak ve Ahullu köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

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