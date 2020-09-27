Azerbaycan ilk görüntüleri paylaştı: Ermeni hedeflerini böyle vurdu

Ermenistan'ın sabah saatlerinde Azerbaycan'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılara yanıt gecikmedi. İlk karşı saldırıların görüntüleri paylaşıldı.

DHA'da yer alan haberde Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov, düzenlediği basın toplantısında, uzun yıllardır işgal altında olan Fuzuli bölgesinin Karahanbeyli, Gervend, Köy Gerediz, Yukarı Abdurrahmanlı köyleri ile Cebrayıl bölgesinin Büyük Mercanlı ve Nüzgar köylerinin Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçtiğini açıkladı.

İLK GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Açıklamanın ardından Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusu tarafından, Ermenistan'ın saldırı girişimine yanıt olarak gerçekleştirilen ilk karşı saldırıların havadan görüntülerini paylaştı.