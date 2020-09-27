  • $7,6604
  • 8,9115
  • 458.493
  • 1124.17
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Azerbaycan ilk görüntüleri paylaştı: Ermeni hedeflerini böyle vurdu
27 Eylül 2020 Pazar 15:02 | Son Güncelleme:

Azerbaycan ilk görüntüleri paylaştı: Ermeni hedeflerini böyle vurdu

DHA

Ermenistan'ın sabah saatlerinde Azerbaycan'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılara yanıt gecikmedi. Uzun yıllardır Ermeni işgalinde bulunan 6 köyün, Azerbaycan kontrolüne geçtiği belirtilirken ilk karşı saldırıların görüntüleri paylaşıldı.

Ermenistan'ın sabah saatlerinde Azerbaycan'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılara yanıt gecikmedi. İlk karşı saldırıların görüntüleri paylaşıldı.

DHA'da yer alan haberde Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov, düzenlediği basın toplantısında, uzun yıllardır işgal altında olan Fuzuli bölgesinin Karahanbeyli, Gervend, Köy Gerediz, Yukarı Abdurrahmanlı köyleri ile Cebrayıl bölgesinin Büyük Mercanlı ve Nüzgar köylerinin Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçtiğini açıkladı.

İLK GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Açıklamanın ardından Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusu tarafından, Ermenistan'ın saldırı girişimine yanıt olarak gerçekleştirilen ilk karşı saldırıların havadan görüntülerini paylaştı. 

<p>Ermenistan'ın sabah saatlerinde Azerbaycan'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılara yanıt gecikmedi

Azerbaycan ilk görüntüleri paylaştı: Ermeni hedeflerini böyle vurdu

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Hangi burçları şanslı bir gün bekliyor? 27 Eylül günlük burç yorumları

27 Eylül altın fiyatları ne kadar? Anlık, canlı altın fiyatları kaç TL?

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.