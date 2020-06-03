03 Haziran 2020 Çarşamba 09:03 | Son Güncelleme:
Azerbaycan ile vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Son Dakika Haberleri.. Türkiye ile Azerbaycan karşılıklı olarak vize uygulamasını kaldırdı.
Türkiye ve Azerbaycan, imzalanan anlaşma ile karşılıklı olarak vize uygulamasını kaldırdıklarını duyurdu.
Resmi Gazete'de bugün yayımlanan milletlerarası antlaşmaya göre, her iki tarafın pasaport hamili vatandaşları, bir diğer ülkeye 90 gün süreyle seyahatlerinde vize yükümlülüğünden muaf tutulacak.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız