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  3. Azerbaycan ile vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
03 Haziran 2020 Çarşamba 09:03 | Son Güncelleme:

Azerbaycan ile vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı

Azerbaycan ile vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı

Son Dakika Haberleri.. Türkiye ile Azerbaycan karşılıklı olarak vize uygulamasını kaldırdı.

Türkiye ve Azerbaycan, imzalanan anlaşma ile karşılıklı olarak vize uygulamasını kaldırdıklarını duyurdu.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan milletlerarası antlaşmaya göre, her iki tarafın pasaport hamili vatandaşları, bir diğer ülkeye 90 gün süreyle seyahatlerinde vize yükümlülüğünden muaf tutulacak.

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Azerbaycan ile vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
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