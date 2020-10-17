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17 Ekim 2020 Cumartesi 21:52 | Son Güncelleme:

Azerbaycan ile Ermenistan insani amaçlı geçici ateşkeste anlaştı

Azerbaycan ile Ermenistan insani amaçlı geçici ateşkeste anlaştı
AA

Son Dakika Haberleri.. Azerbaycan ile işgalci Ermenistan insani amaçlı geçici ateşkes konusunda anlaştı.

Azerbaycan ve işgalci Ermenistan 18 Ekim'de yerel saatle 00.00'dan itibaren insani amaçlı geçici ateşkeste anlaştı.

AA'nın aktardığı habere göre, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada geçici ateşkes kararının, AGİT Minsk Grubu eş başkanı ülkelerinin devlet başkanlarının 1 Ekim tarihli bildirisi ile AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının 5 Ekim tarihli bildirilerine dayanarak ve 10 Ekim tarihli Moskova bildirisine uygun olarak kabul edildiği bildirildi.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'dan itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

15 Ekim'de de Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik düzenlenen saldırıda, 4 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Bugün Gence'ye füzelerle bir saldırı daha düzenlemiş, 13 sivil yaşamını yitirmiş, 50'nin üzerinde sivil yaralı olarak enkaz altından çıkartılmıştı.

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