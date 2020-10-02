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  • Azerbaycan fotoğrafla duyurdu! İşgalci Ermenistan'a ait 193. Özel Kuvvetler Birliği'nin karargahı ele geçirildi
02 Ekim 2020 Cuma 15:25 | Son Güncelleme:

Azerbaycan fotoğrafla duyurdu! İşgalci Ermenistan'a ait 193. Özel Kuvvetler Birliği'nin karargahı ele geçirildi

Azerbaycan fotoğrafla duyurdu! İşgalci Ermenistan'a ait 193. Özel Kuvvetler Birliği'nin karargahı ele geçirildi
DHA

Azerbaycan Ordusu, işgalci Ermenistan'a ait 193. Özel Kuvvetler Birliği'nin karargahını ele geçirdi.

Azerbaycan Ordusu, işgalci Ermenistan'a ait 193. Özel Kuvvetler Birliği'nin karargahını ele geçirdiğini duyurdu. 

İşgalci Ermenistan'a ağır darbe! Azerbaycan stratejik tepeleri kurtardı

DHA'da yer alan habere göre, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için Ermenistan'a yönelik başlattığı karşı saldırıları 6'ncı gününde başarıyla devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonlarda Ermenistan işgali altındaki Ağdere ilinin Madagiz bölgesindeki bazı stratejik tepelerinin kontrolünün ardından Ermenistan'a ait 193. Özel Kuvvetler Birliği'nin karargahını ele geçirildiğini duyurdu.

Editör:<div><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></div><p>Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'a

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