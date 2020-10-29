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  • Azerbaycan: Ermenistan'a ait iki SU-25 uçağı düşürüldü
29 Ekim 2020 Perşembe 13:22 | Son Güncelleme:

Azerbaycan: Ermenistan'a ait iki SU-25 uçağı düşürüldü

Azerbaycan: Ermenistan'a ait iki SU-25 uçağı düşürüldü

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgalci Ermenistan'a ait saldırı hazırlığındaki iki SU-25 uçağının düşürüldüğünü duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 13.18 ve 13.20 civarında cephenin Gubadlı istikametinde Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağının Azerbaycan mevzilerine saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, iki uçağın da Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği kaydedildi.

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