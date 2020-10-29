29 Ekim 2020 Perşembe 13:22 | Son Güncelleme:
Azerbaycan: Ermenistan'a ait iki SU-25 uçağı düşürüldü
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgalci Ermenistan'a ait saldırı hazırlığındaki iki SU-25 uçağının düşürüldüğünü duyurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 13.18 ve 13.20 civarında cephenin Gubadlı istikametinde Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağının Azerbaycan mevzilerine saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, iki uçağın da Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği kaydedildi.