Azerbaycan Dışişleri Sözcüsü Abdullayeva 24 TV'ye konuştu: İtidal mesajları veren ülkeler işgalci Ermenistan'a baskı yapmalıdır

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva 24 TV canlı yayınında Azerbaycan ve Ermanistan hattındaki son gelişmeleri aktardı.

Dün başlayan saldırının aslında Ermenistan’ın temmuz ayından itibaren başlattığı provokasyonun devamı gibi düşünülmesi gerektiğini ifade eden Abdullayeva, Ermenistan’ın sivillere yönelik terör ameliyatları planladığını belirtti.

"ŞU ANA KADAR 7 ŞEHİDİMİZ VE YARALILARIMIZ VAR"

Ermenistan'ın maksatlı şekilde sivilleri, hastaneleri ve okulları hedef aldığını belirten Abdullayeva, "Şu ana kadar 7 şehidimiz ve 29 yaralımız var. Bu sayılar saldırılar devam ettikçe değişecektir." dedi.

Abdullayeva, bölgedeki tansiyonun hala çok yüksek olduğunun altını çizerek, "Azerbaycan’ın yaptığı tedbirler savunma tedbirleridir. Azerbaycan kendi toprağında uluslararası hukuka uygun bir şekilde savaşıyor." şeklinde konuştu.

"KÖYLERİN GERİ ALINMASI ÇOK YÜKSEK BİR COŞKU İLE KARŞILANDI"

Azerbaycanın uzun yıllardır işgal altında olan Fuzuli bölgesinin Karahanbeyli, Gervend, Köy Gerediz, Yukarı Abdurrahmanlı köyleri ile Cebrayıl bölgesinin Büyük Mercanlı ve Nüzgar köylerinin Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçti.

Abdullayeva, Karabağ'da Ermenistan işgalindeki bölgelerin kurtarılması gelişmesini canlı yayında gözyaşlarıyla duyuran Azerbaycanlı spikeri hatırlatarak, "Köylerin geri alınması çok yüksek bir coşku ile karşılandı." diye konuştu.

"TÜRKİYE'YE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ"

Ülkede dünden itibaren savaş ilanı yapıldığını ve Türkiye hariç yurt dışı uçuşlarının durdurulduğunu kaydeden Abdullayeva, "Bu zamana kadar her zaman her konuda bizi en yüksek sevide destekleyen ülke Türkiye olmuştur. Biz Türkiye'nin tüm kademesinden destek gördük. Başkan Erdoğan başta olmak üzere herkese çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

"ERMENİSTAN'A TEPKİ GELMEZ İSE GERİ ADIM ATMAYACAKTIR"

Ermenistan konusunda uluslararası camiaya çok net mesajlar gönderdiklerini dile getiren Abdullayeva, süreci barış yoluyla çözmek istediklerini ancak yaklaşık 30 yıldır netice alamadıklarını aktardı.

ABD, Rusya ve Fransa'nın çözüm için Azerbaycan ve Ermenistan’a aynı mesajları göndermesinin yanlış olduğunu kaydeden Abdullayeva, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bir tarafta işgalci bir devlet olan Ermenistan diğer tarafta barışçıl bir şekilde çözüm arayan işgal edilen bir Azerbaycan var. Her iki tarafa aynı mesajın verilmesi işgalci ülkenin elini kolunu açıyor. Bu mesajlardan en neti 1993’te yapıldı ancak yerine getirilmedi. İstenilen taleplerin hepsi kağıt üzerinde kaldı, karara geçilmedi. Eğer bu ülkeler Ermenistan’a net bir mesaj vermezse, Ermenistan geri adım atmaz.”

"İTİDAL MESAJLARI VEREN ÜLKELER İŞGALCİ ERMENİSTAN'A BASKI YAPMALIDIR"

26 yıldır ABD, Fransa, Rusya’nın Ermenistan ile olan münakaşayı çözmeye çalıştığını ancak Ermenistan’ın her zaman bahaneler sunduğunu vurgulayan Abdullayeva, "İtidal mesajları veren ülkeler işgalci Ermenistan'a baskı yapmalıdır. Diğer ülkelerde Türkiye gibi Ermenistan’a tepki göstermeli." dedi.