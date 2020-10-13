Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev AKŞAM TV'ye konuştu: "Ermenistan PKK'lı teröristleri ülkesine taşıyor"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev Akşam TV'den Ezgi Aşık'ın sorularını yanıtladı. "Geri adım atmayız" mesajı veren Hacıyev "Ermenistan'ın asıl amacı ateşkesten istifade ederek silahlı kuvvetlerini toparlayıp Azerbaycan'ın bütününe saldırmak" dedi. Dışarıdan paralı asker transferine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Hacıyev, Ermenistan'ın Irak Büyükelçiliği ve konsoloslukları vasıtası ile bu ülkeden çok sayıda PKK'lı teröristi ülkesine taşıdığını belirtti.

İşte Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev'in açıklamaları:

Cephe hattında tansiyon devam ediyor.

İnsani amaçlı ateşkes kararı alındı ama Ermenistan sivilleri öldürmeye devam ediyor.

Bu sabahtan itibaren Ermenistan, Terter, Ağdam ve çok sayıda köyümüzü saldırdı.

Silahlı kuvvetlerimiz bunlara cevap vermek zorunda kalıyor. Ermenistan insani amaçlı ateşkesin arkasına gizlenerek Azerbaycan'a karşı saldırılarını sürdürüyor.

ÇÖZÜM SAHADA MI MASADA MI?

Bunların ikisi birbirine bağlı.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Ermenistan’ı "barışa mecbur etme harekatı" yürütüyor.

Ermenistan'ın kullandığı balistik füzelerin yıkıcı gücü çok yüksek.

Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri olan Gence'nin insanları katledildi, 16 kişi öldürüldü 34'ten fazla yaralı var.

Ermenistan'ın asıl niyeti ortada.

Ermenistan masada çözüm arayan bir taraf değil.

Azerbaycan 30 yıldır müzakerelerde iştirak etmiş, barışa hazır olduğunu göstermiş bir ülke.

TÜRKİYE OLMADAN ÇÖZÜM OLMAZ

Türkiye kardeş ülke.

Bizim kardeşliğimiz Güney Kafkasya dışında da barışa katkı sağlıyor.

Türkiye'nin ayrıca bölgeyle sınırı var.

Türkiye AGİT çerçevesinde masada zaten.

Eğer çözüm olacak ise burada mutlaka Türkiye'nin de olması lazım.

AZERBAYCAN GERİ ADIM ATAR MI?

Geri adım atmamız söz konusu değil.

Azerbaycan 30 yıldır bunu gözlüyor.

Halkımız işgal altındaki topraklarımızın azad edilmesini bekliyor.

Bugünleri görüp büyük heyecan yaşayan insanlarımız öz topraklarına kavuşmaya hazır.

Bu yüzden geri adım yoktur.

Ermenistan rüyalarından ne zaman vazgeçerse Güney Kafkas bölgesinde barış tamir edilmiş olur.

-ERMENİSTAN IRAK'TAKİ BÜYÜKELÇİLİĞİ ARACILIĞI İLE PKK'LI TERÖRİSTLERİ ÜLKESİNE TAŞIYOR

Ermenistan'a dışarıdan paralı askerler geliyor.

Hem de çok sayıda.

Karabağ'da terör örgütü PKK'nın bir kampı var.

PKK'lı teröristlerin geldiğini biliyoruz.

En fazla Irak'tan geliyorlar.

Ermenistan, Irak'taki büyükelçiliği ve konsoloslukları aracılığıyla PKK'lı teröristlerin Irak'tan transferini sağlıyor.

Burada bir terör koridoru var.

Ermenistan diplomatik temsilcilikleri üzerinden bu terör koridorunu işletiyor.