Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den dünyaya Türkiye mesajı... Galatasaray yönetiminden Fatih Terim'e büyük jest! Ermenistan'a destek veren Kim Kardashian'a büyük tepki! Ve daha fazlası haber turumuzda.

Editör:

ayse.tunali@turkmedya.com.tr

Ömer Çelik'ten Doğu Akdeniz mesajı

"DAYATMAYLA ADIM ATMAYIZ"

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Çelik, “Türkiye'nin dostluğu kıymetlidir. Zorbalık ve dayatmayla Türkiye’ye yaptırılacak hiçbir iş yoktur” ifadelerini kullandı.

Bakan Akar: Ermenistan bunun hesabını verecek

"SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ermenistan'ın savaş suçu işlediğini belirterek sert açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "Bunların hesabını hem tarih önünde hem de uluslararası hukuk önünde bir gün verecekler" dedi.

Temiz çevre için düzenleme yolda

AK PARTİ HAREKETE GEÇTİ

Çevreyi kirletenlere bin lira para cezası kesilecek. Temiz çevre için AK Parti kurmayları harekete geçti. 39 maddelik kanun teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Elektrikli bisiklet ve benzeri araçlarla ilgili yeni kurallar da teklifte yer aldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Türkiye açıklaması

ERMENİSTAN İLE GÖRÜŞMELER

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın Moskova'da imzalanan ateşkesi ihlalini yorumladığı açıklamasında, "Ermenistan ile görüşmelere Türkiye'nin de katılmasını istiyorum" dedi.

Emekliye büyük destek

AYLIK ÖDEMELERİNDE REKOR

Ağustos ayında emekliye 30 milyar liranın üzerinde aylık ödemesi yapıldı. 2018 yılından beri dini bayramlarda ödenen ikramiyelerin toplam tutarı ise 60 milyar lirayı geçti.

KKTC'de seçim ikinci tura kaldı

ERSİN TATAR ÖNDE

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı yarışı ikinci tura kaldı. Seçimin ikinci turu Başbakan Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı arasında geçecek.

SPOR GÜNDEMİ

NBA'de şampiyon belli oldu!

LAKERS İŞİ BİTİRDİ

Final serisinin 6. maçında Los Angeles Lakers, Miami Heat'i 106-93 yenerek durumu 4-2'ye getirdi ve NBA 2020 sezonu şampiyonu oldu.

Millilerimiz Rusya'dan beraberlikle döndü

GALİBİYETİ KAÇIRDIK

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta A Milli Takım, 3. hafta karşılaşmasında Moskova'da Rusya ile 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray'da muhalefetin başkan adayı Fatih Terim

"BAŞKAN OL"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in seçim kararı alması sonrası muhalefet harekete geçti. Seçim çalışmalarına başlayan muhalefet Fatih Terim'e başkan olması için baskı yapıyor.

Galatasaray yönetiminden Fatih Terim'e büyük jest

HEYKELİ DİKİLİYOR

Transfer nedeniyle Galatasaray yönetimi ile gergin bir dönem yaşayan Fatih Terim için müzede geniş bir köşe ayrılacak, sarı-kırmızılılar bu şekilde hocalarına iyi niyet adımı atacak.

Milli maçta sakatlanan Tisserand'ın durumu ciddi değil

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Burkina Faso ile oynadığı maçta sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Başarılı stoperin durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.

MAGAZİN GÜNDEMİ

Bella Hadid ve Gigi Hadid kardeşlerden Kim Kardashian'a tepki!

TAKİPTEN ÇIKARDILAR

Kim Kardashian'ın Ermenistan'a verdiği destekten rahatsız olan Filistin asıllı ABD’li model Bella Hadid ve Gigi Hadid, Kardashian'ı takipten çıktı.

İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal nişanlandı

MUTLULUĞA İLK ADIM

Son olarak "Sen Çal Kapımı" dizisinde rol alan oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, sevgilisi Hande Ünal ile nişanlandı.

Barış Arduç ile evlenen Gupse Özay'dan 'bebek' açıklaması

HAMİLE Mİ?

Üç ay önce Barış Arduç ile nikah masasına oturan Gupse Özay'ın hamile olduğu öne sürüldü. Oyuncu, çıkan iddiları yalanladı. "Hamile değilim ama çok istiyorum" şeklinde konuştu.

Farah Zeynep Abdullah'ın kilo isyanı

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, insanların kilolarıyla ilgili yapılan yorumlara tepki gösterdi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Abdullah, "Bırakın insanları nasıl sağlıklı ve mutlu olacaklarsa, bir salın yaa" dedi.

Talat Bulut bombayı patlattı

"NESRİN EVLENİYOR"

Talat Bulut rol arkadaşı Nesrin Cavadzade ile ilgili dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Bulut, "Nesrin evleniyor. Sizden kaçıyor. Gerisini siz bulun.” dedi.