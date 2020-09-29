29 Eylül 2020 Salı 19:09 | Son Güncelleme:
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye, Ermenistan ile çatışmada taraf değil
Son Dakika Haberleri.. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, işgalci Ermenistan'ın "Türkiye" yalanına sert tepki gösterdi. Aliyev, "Türkiye, Ermenistan'la çatışmada taraf değil, Azerbaycan'a sadece moral destek sağlıyor." ifadelerini kullandı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye, Ermenistan ile çatışmada taraf değil.
Aliyev: Türk Silahlı Kuvvetlerine ait F-16 uçakları hiçbir şekilde çatışmalarda yer almıyor.
Aliyev: Türkiye’nin çatışmalarda taraf olmasıyla ilgili Ermenistan tarafından yapılan söylentiler provokasyon içeriyor.
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