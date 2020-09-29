Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye, Ermenistan ile çatışmada taraf değil.

Aliyev: Türk Silahlı Kuvvetlerine ait F-16 uçakları hiçbir şekilde çatışmalarda yer almıyor.



Aliyev: Türkiye’nin çatışmalarda taraf olmasıyla ilgili Ermenistan tarafından yapılan söylentiler provokasyon içeriyor.

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