Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan çekilirse savaşı durdururuz

İtalya'daki La Republica gazetesine konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev savaşı durdurmaya hazır olduklarını belirterek, tek şart olarak Ermenistan’ın Karabağ’dan çekilmelerini koştuklarını söyledi. Aliyev, “Savaş ne kadar hızlı biterse o kadar iyi. Birçok kez söyledim, bir kez daha tekrar edebilirim. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan kalan diğer topraklardan ayrılma sorumluluğunu üstlenirse, biz bugün savaşı durdurmaya hazırız. Henüz kendisi bu sorumluluğu üstlenmiş değil” dedi.

Aliyev ardından, Azerbaycan ordusunun 7 köyü daha Ermenistan’ın işgalinden kurtardığını duyurdu. Aliyev, Twitter hesabından, “Muzaffer Azerbaycan ordusu, Cebrail’in Mirek ve avdar, Zengilan’ın Meşediismayıllı ve Şefibeyli, Gubadlı’nın Başarat, Karakişiler ve Karacallı köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan’dır.” paylaşımında bulundu. Azerbaycan Dağlık Karabağ’da 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 200 köy kurtarmıştı.

UÇAKSAVARLARI İMHA EDİLDİ



Azerbaycan Ordusu, Ermenistan’a ait askeri hedefleri imha etmeye devam ediyor. Bakanlık, uçaksavar sisteminin imha edildiği anlara ait görüntüleri de paylaştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Hocavend yönündeki yüksekliklerden birinde Ermenistan’a ait “M-55” uçaksavar sisteminin nokta atışıyla imha edildiği kaydedildi.

TOPLAM 7 UÇAK KAYBETTİLER



ERMENİSTAN’A AİT BİR SU-25 UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ



Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin Ermenistan’a ait saldırı hazırlığındaki bir SU-25 uçağı daha düşürdüğünü duyurdu. Açıklamada, “Böylece Ermenistan’a ait düşürülen uçak sayısı 7 oldu” ifadelerine yer verildi.