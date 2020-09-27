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  • Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan askeri araçlarını imha ettik
27 Eylül 2020 Pazar 11:03 | Son Güncelleme:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan askeri araçlarını imha ettik

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan askeri araçlarını imha ettik

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulusa seslendi. Ateşe Ermenistan'ın başladığını söyleyen Aliyev, "Şehitlerimiz ve yaralılarımız var. Ermenistan askeri araçlarını imha ettik." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulusa seslendi. Ateşe Ermenistan'ın başladığını söyleyen Aliyev, "Şehitlerimiz ve yaralılarımız var. Ermenistan gerekli aldı, alacaklar." dedi.

Ermenistan'ın gerekli cevabı aldığını söyleye Aliyev sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ermenistan'la Karabağ müzakereleri şu an devam etmiyor. Karabağ Azerbaycan'dır. Dağlık Karabağ tarihi, ezeli ve ebedi Azerbaycan toprağıdır. BM'de Ermenistan'ın yeni savaşa hazırlandığını söyledim. Ermenistan askerinin bizim toprağımızda ne işi var."

"KARABAĞ AZERBAYCAN'INDIR"

Azerbaycan ordusu toprağında düşmana darbe indiriyor. Karabağ Azerbaycan'dır. 

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