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08 Ekim 2020 Perşembe 14:56 | Son Güncelleme:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Adaletine güvendiğimiz ülkeler barışın garantörleri olacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Adaletine güvendiğimiz ülkeler barışın garantörleri olacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Adaletine güvendiğimiz ve hürmet ettiğimiz ülkeler barışın uzun süreli garantörleri olacaktır" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Aliyev, "Adaletine güvendiğimiz ve hürmet ettiğimiz ülkeler barışın uzun süreli garantörleri olacaktır" dedi.

Aliyev Karabağ'daki son duruma ilişkin açıklamasını Twitter üzerinden yaptı. "Biz hep tarihi gerçekler ve uluslararası hukukun yanında durduk" diyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, “Ermenilerin konumu tarihsel yalanlara ve uluslararası hukukun norm ve ilkelerinin ihlallerine dayanırken, bizim tutumumuz uluslararası hukukun norm ve ilkelerine ve tarihi adalete dayanmaktadır” ifadesini kullandı.

Bölgedeki statükonun artık değişmesi gerektiğini söyleyen Aliyev, Erivan yönetiminin sorunu uluslararası arenaya taşımak istediğini vurguladı.

"TOPÇU ATEŞLERİNE RAĞMEN ERMENİSTAN TOPRAKLARINA SALDIRMIYORUZ"

Aliyev, “Ermenistan topraklarından gelen topçu ateşine rağmen Ermenistan topraklarına herhangi bir darbe indirmiyoruz” dedi.

İlham Aliyev, yaşanan süreçte hangi ülkelerin sorunu çözme potansiyeline sahip olduğunu gördüklerini belirterek şu paylaşımı yaptı: "Adaletine güvendiğimiz ve hürmet ettiğimiz ülkeler barışın uzun süreli garantörleri olacaktır." 

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