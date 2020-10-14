  • $7,9313
  • 9,3346
  • 486.638
  • 1183.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev açıkladı: Fuzuli ve Hocavend'de 8 köy daha Ermeni işgalinden kurtarıldı
14 Ekim 2020 Çarşamba 14:51 | Son Güncelleme:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev açıkladı: Fuzuli ve Hocavend'de 8 köy daha Ermeni işgalinden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev açıkladı: Fuzuli ve Hocavend'de 8 köy daha Ermeni işgalinden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev, Fuzuli ve Hocavend'de 8 köy daha Ermeni işgalinden kurtarıldığını açıkladı. Aliyev, "Fuzuli kentinin Karadağlı, Hatunbulak ve Karakollu köyleri ile Hocavend kentinin Bulutan, Melikcanlı, Kemertük, Teke ve Tağaser köyleri işgalden kurtarıldı" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev, Fuzuli ve Hocavend'de 8 köy daha Ermeni işgalinden kurtarıldığını açıkladı.

 Aliyev, "Fuzuli kentinin Karadağlı, Hatunbulak ve Karakollu köyleri ile Hocavend kentinin Bulutan, Melikcanlı, Kemertük, Teke ve Tağaser köyleri işgalden kurtarıldı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." dedi.

<p>Editör:</p><p class=''><a href='mailto:ayse.tunali@turkmedya.com.tr'>ayse.tunali@turkmedya

13 Ekim 2020 Güncel Haberler

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

2 bin 200 yıllık tarih gün yüzüne çıkıyor

Servet değerinde tespih koleksiyonu

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.