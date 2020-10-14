14 Ekim 2020 Çarşamba 14:51 | Son Güncelleme:
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev açıkladı: Fuzuli ve Hocavend'de 8 köy daha Ermeni işgalinden kurtarıldı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev, Fuzuli ve Hocavend'de 8 köy daha Ermeni işgalinden kurtarıldığını açıkladı. Aliyev, "Fuzuli kentinin Karadağlı, Hatunbulak ve Karakollu köyleri ile Hocavend kentinin Bulutan, Melikcanlı, Kemertük, Teke ve Tağaser köyleri işgalden kurtarıldı" dedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev, Fuzuli ve Hocavend'de 8 köy daha Ermeni işgalinden kurtarıldığını açıkladı.
Aliyev, "Fuzuli kentinin Karadağlı, Hatunbulak ve Karakollu köyleri ile Hocavend kentinin Bulutan, Melikcanlı, Kemertük, Teke ve Tağaser köyleri işgalden kurtarıldı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." dedi.