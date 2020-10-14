Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev açıkladı: Fuzuli ve Hocavend'de 8 köy daha Ermeni işgalinden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev, Fuzuli ve Hocavend'de 8 köy daha Ermeni işgalinden kurtarıldığını açıkladı.

Aliyev, "Fuzuli kentinin Karadağlı, Hatunbulak ve Karakollu köyleri ile Hocavend kentinin Bulutan, Melikcanlı, Kemertük, Teke ve Tağaser köyleri işgalden kurtarıldı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." dedi.