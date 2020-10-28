28 Ekim 2020 Çarşamba 22:39 | Son Güncelleme:
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev 29 Ekim mesajı: Bir millet iki devlet
AA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sosyal medya hesabı Twitter'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin mesaj yayınladı.
Aliyev, Twitter ve Facebook hesaplarından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan ve Türkiye'nin "bir millet, iki devlet" olduğunu belirtti.
October 28, 2020
Azerbaycan ve Türk bayraklarının yan yana dalgalandığı görselin yer aldığı paylaşımda, "Kardeş Türk halkını tebrik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
İlham Aliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da kutlama mesajı göndermişti.