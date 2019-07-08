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Az gören öğrencinin dersi tablette

Az gören öğrencinin dersi tablette

Elektronik kitapların listesini açıklayan MEB, az gören öğrenciler için ders içeriklerini tablete yükleyecek.

2019-2020 eğitim-öğretim yılı için elektronik ortamda yayınlanacak kitapların listesini paylaşan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu kitapların içeriklerini PDF formatında “http://www.eba.gov.tr/ekitap” adresinde hizmete sunacak. Az gören öğrenciler için linkte yer alan kitapların içerikleri, il, ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından tabletlere yüklenerek öğrencilere ulaştırılacak. Öte yandan MEB, ‘sıfır atık’ farkındalığını öğrencilere ücretsiz olarak sağlanan ders kitaplarının dağıtım süreçlerine de yansıtacak. Yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilere ücretsiz olarak verilecek yaklaşık 147 milyon ders kitabının dağıtımında plastik poşetler kullanılmayacak.

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