Ayvaz Korkmaz'a villada kelepçe

Devrim TOSUNOĞLU

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, firari suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz’ın Büyükçekmece’deki bir villada saklandığını belirledi. Önceki gece çevresi özel harekat timleri tarafından kuşatılan villaya baskın düzenlendi. Operasyonda, Ayvaz Korkmaz ve beraberindeki 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin Korkmaz’ın kızı, diğerinin ise sağkolu M.A. olduğu öğrenildi. Villadaki aramada 1 ruhsatsız tabanca ve 690 uyuşturucu hap ele geçirildi.

4 YILDIR ARANIYORDU

1998’de işlenen çifte cinayetten sorumlu tutulan Ayvaz Korkmaz, kesinleşmiş 15 yıl 9 ay hapis cezasıyla 4 yıldır aranıyordu.

KANLI HESAPLAŞMALARIN FAİLİ

Yeraltı dünyasındaki pek çok kanlı hesaplaşmada adı sıkça geçen çete lideri, 1990’lı yıllardaki 5 cinayetle 10 silahlı yaralama olayının doğrudan faili, çok sayıda cinayetin de ‘azmettiricisi’ olarak biliniyordu.