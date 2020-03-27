Aytaç Yalman'ın doktoru ve koruması yoğun bakımda
İstanbul'da 15 Mart'ta Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren eski Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aytaç Yalman'ın (79) doktorunun ve korumasının da virüs kaptığı öğrenildi.
Yalman’ın koronavirüs saptanan doktoru ve koruması yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Ağır KOAH hastası olduğu halde hastaneye yatmayı kabul etmeyen Yalman’ın 11 Mart’ta nefes darlığı başladığı ve hipertansiyonu dışında ek hastalığı olmadığı açıklanmıştı. Bu arada Yalman’ın eşi Belma Yalman’ın da tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
İHA