Aytaç Yalman'ın doktoru ve koruması yoğun bakımda

Yalman’ın koronavirüs saptanan doktoru ve koruması yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Ağır KOAH hastası olduğu halde hastaneye yatmayı kabul etmeyen Yalman’ın 11 Mart’ta nefes darlığı başladığı ve hipertansiyonu dışında ek hastalığı olmadığı açıklanmıştı. Bu arada Yalman’ın eşi Belma Yalman’ın da tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İHA