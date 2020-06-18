Ayşe Altuntaş olayında son dakika gelişmesi! Müge Anlı Ayşe Altuntaş olayı nedir?

Müge Anlı Ayşe Altuntaş olayına dair son gelişmeler yakından takip ediliyor. Müge Anlı Ayşe Altuntaş olayı nedir? sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Müge Anlı, 18 Temmuz 2019 günü Gaziosmanpaşa’daki evinden çıktıktan sonra kayıplara karışan Ayşe Altuntaş’ın akıbetinin peşindeydi. Ayşe Altuntaş olayına dair son gelişmelere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

AYŞE ALTUNTAŞ OLAYINDA SON DAKİKA GELİŞMESİ!



Yaklaşık bir yıldır kayıp olarak aranan Ayşe Altuntaş olayında 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltıları canlı yayında Müge Anlı duyurdu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliği yetkilileri gerçekleştirdikleri gece operasyonuyla M.T.’yi gözaltına aldı. Müge Anlı ATV'deki programında cinayet şüphesi ile sorgulanacak olan M.T. ile birlikte biri kadın ikisi erkek 3 kişinin daha gözaltına alındığını da duyurdu.

MÜGE ANLI AYŞE ALTUNTAŞ OLAYI NEDİR?

Ayşe Altuntaş 18 Temmuz 2018'de evden ayrılıyor. Sabah saat 05:30'da İstanbul'daki Pirinççi köyüne kuzeni Mehmet'le kahvaltı yapmaya gidiyor. Saatler sonra programda soyadı açıklanmayan Mehmet, Ayşe Altuntaş'ın kızını arayarak "Anneni babanın evinin oraya bıraktım" diyor. Ancak o andan sonra 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş'a ulaşılamıyor.

Kayıp Ayşe'nin sözde sevgilisi Mehmet adlı kişi, "Başka kişilerle de görüşüyordu" diyerek ayrıldıklarını dile getirse de sonradan olayın şekli değişti. Mehmet, Ayşe Altuntaş'la parayla beraber olduklarını anlatıp daha sonra 10 bin TL borç aldığını itiraf edince Müge Anlı çileden çıktı.

Canlı yayında Mehmet, kayıp kadına başka biriyle görüştüğü için tokat attım, dese de söyledikleri akılları karıştırdı. Kayıp Ayşe'yle görüşmek istemediğini ama kendisinin geldiğini dile getiren Mehmet adlı kişi, eşi cezaevine girdikten sonra görüşmek istediğini dile getirdi.

Mehmet isimli kişi eşinin de her şeyi bildiğini söyleyince Müge Anlı yeniden sinir küpüne döndü. Karısına da Ayşe Altuntaş'la beraber olduklarını itiraf ettiğini söyleyen Mehmet, "İlişkimizi herkes biliyordu" dedi.