Ayşe Altuntaş bulundu mu? Müge Anlı Ayşe Altuntaş olayı nedir? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş'ın başına gelenler araştırılırken ortaya çıkan gerçekler herkesi dehşete düşürdü. Program ekibi, Ayşe Altuntaş'ı son gören kişi Mehmet adlı kişiyle canlı görüşme yaptı. Ayşe Altuntaş'a dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

AYŞE ALTUNTAŞ BULUNDU MU?



Ayşe Altuntaş henüz bulunmadı. Ayşe Altuntaş'a dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

MÜGE ANLI AYŞE ALTUNTAŞ OLAYI NEDİR?



Ayşe Altuntaş 18 Temmuz 2018'de evden ayrılıyor. Sabah saat 05:30'da İstanbul'daki Pirinççi köyüne kuzeni Mehmet'le kahvaltı yapmaya gidiyor. Saatler sonra programda soyadı açıklanmayan Mehmet, Ayşe Altuntaş'ın kızını arayarak "Anneni babanın evinin oraya bıraktım" diyor. Ancak o andan sonra 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş'a ulaşılamıyor.

Kayıp Ayşe'nin sözde sevgilisi Mehmet adlı kişi, "Başka kişilerle de görüşüyordu" diyerek ayrıldıklarını dile getirse de sonradan olayın şekli değişti. Mehmet, Ayşe Altuntaş'la parayla beraber olduklarını anlatıp daha sonra 10 bin TL borç aldığını itiraf edince Müge Anlı çileden çıktı.

Canlı yayında Mehmet, kayıp kadına başka biriyle görüştüğü için tokat attım, dese de söyledikleri akılları karıştırdı. Kayıp Ayşe'yle görüşmek istemediğini ama kendisinin geldiğini dile getiren Mehmet adlı kişi, eşi cezaevine girdikten sonra görüşmek istediğini dile getirdi.

Mehmet isimli kişi eşinin de her şeyi bildiğini söyleyince Müge Anlı yeniden sinir küpüne döndü. Karısına da Ayşe Altuntaş'la beraber olduklarını itiraf ettiğini söyleyen Mehmet, "İlişkimizi herkes biliyordu" dedi.