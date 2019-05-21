Aynı kompozisyonu yazarak Dışişleri Bakanlığı'na sızdılar

Terör örgütü FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı'nın 2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında düzenlediği Aday Meslek Memurluğu yazılı sınav sorularını ele geçirerek kendi örgüt üyelerine dağıtmasıyla ilgili yürütülen 5 ayrı soruşturmada 249 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonun temel dayanağı olan bilirkişi raporlarında çoğunluğu yabancı dille yanıtlanmış cevap kağıtlarındaki olağan dışı benzerlikler tek tek tespit edildi.

Yazılı sınavdaki çeviri sorularında adayların çoğunluğunun aynı paragraf içerisindeki cümlelerin bir kısmında üst düzey yabancı dil seviyesi kullanırken bir kısmında ise ilköğretim seviyesinde bir dil kullandıkları belirlendi. Raporda, 2010'da yapılan yazılı sınavda birçok adayın kalıp olarak kullandığı bir kompozisyonun, 2012'de bir büyükelçi tarafından yurt dışındaki bir konferansta kullanıldığı belirlenirken, bu durumun hazırlanan kompozisyonların bir üst akıl tarafından adaylara servis edildiği ve ezberletildiği kanaatini güçlendirdiğine vurgu yapıldı.

300 MİLYONDA 1 OLASILIK

Bilirkişiler tarafından düzenlenen raporun sonuç bölümünde ise adayların cevap kağıtlarının birbirine benzeyebilmesinin 300 milyonda bir olasılık olduğu da ifade edildi. Raporda, sınavı kazanan adayların KPDS ve YDS puanları kontrol edildiğinde, çok düşük puanlar aldıklarının göze çarptığı, aynı adayların Dışişleri Sınavında yabancı dilde üstün başarı göstermelerine dikkat çekildi.

ÖRGÜT EVLERİNDE ALMIŞLAR

Sınavı kazanan adayların geçmiş dönemdeki telefon numaraları kontrol edildiğinde birçoğunun ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları ortaya çıktı. Sınavı kazanan adayların sınav dönemi ve sonrası telefon kayıtları kontrol edildiğinde sınavdan önce örgüt evlerinde toplandıkları ve bu evlerde sınava çalıştıkları, ayrıca sınav sorularını dağıtan şüphelilerle bazı birlikteliklerinin olduğu tespit edildi.

Mehmet Dişli'nin oğlu, Baransu'nun kardeşi de var

Operasyonda 19 aktif kamu çalışanından 14'ünün gözaltına alındığı belirtildi. Şüpheliler arasında Mehmet Baransu'nun kardeşi Ahmet Baransu ile sözde yurtta sulh konseyi üyesi emekli tümgeneral Mehmet Dişli'nin oğlu Mehmet Beyazıt Dişli'nin de bulunduğu kaydedildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün gerçekleştirdiği operasyon öncesi bazı şüphelilerin itirafçı olarak sınav sorularını nasıl aldıklarını, bu sorulara örgüt evlerinde nasıl ve kimlerle çalıştıklarını itiraf ettiği öğrenildi.