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  3. Aynı hastayı 1 yıl arayla 2 kez kurtardı 

Aynı hastayı 1 yıl arayla 2 kez kurtardı 

Aynı hastayı 1 yıl arayla 2 kez kurtardı 

Kardeşiyle birlikte sahil kenarında bıçakla yaralanan genci daha önce ameliyatını yapan doktor kalp masajıyla hayata döndürdü.

Samsun’da sahilde arkadaşlarıyla birlikte dolaşan A.K. ve B.K. kardeşler bir süre sonra bekçiler tarafından durduruldu. Bu sırada kalabalığın arkasından gelen A.K. henüz belirlenemeyen bir nedenle B.K.’ye vurdu bir süre geçtikten sonra da bıçakla saldırdı. Boynundan ve göğsünden ağır yaralanan B.K.’ye bu sırada sahil kenarından bisikletle geçen 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Serkan Burç Deşer müdahale etti. Kalbi duran B.K., Dr. Deşer tarafından hayata döndürüldü. Ameliyatın ardından Dr. Deşer, kurtardığı genci bir yıl önce yine bıçaklama olayında ameliyat ettiğinin farkına vardı. 

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