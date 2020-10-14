14 Ekim 2020 Çarşamba 18:31 | Son Güncelleme:
AYM'nin olağanüstü toplantısı sona erdi
Anayasa Mahkemesinin (AYM) 3.5 saat süren olağanüstü toplantısı sona erdi. Enis Berberoğlu gündemli olağanüstü toplantıdan karar çıkmadı.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun, milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'na ilişkin ihlal kararının ardından, yeniden yargılama yapması için kararın gönderildiği İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmetmişti.
TRT Haber'de verilen habere göre, bu karar üzerine Anayasa Mahkemesi üyeleri, saat 14.00'te olağanüstü toplantıya çağrıldı.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan başkanlığındaki Genel Kurul üyelerinin 3,5 saat süren toplantısının ardından açıklama yapılmadı.