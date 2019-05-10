AYM'den, 'zorlama hapis' kararı

Erdal Türkmen'in yaklaşık 1 yıl birlikte yaşadığı S.E. adlı kadın, Silivri Aile Mahkemesi’ne başvurarak koruma kararı aldırdı. Türkmen’in, kadının bulunduğu konuta, okula ve iş yerine 5 ay boyunca yaklaşması yasaklandı. Türkmen'in karara yaptığı itiraz reddedildi. Tedbir kararı sürerken S.E., polise giderek, iş yerinin önündeki caddede yürüdüğü, bindiği taksinin önüne çıktığı, zaman zaman kendisini takip ettiği gerekçesiyle Türkmen hakkında tutanak tutturdu.

'3 GÜN ZORLAMA HAPİS'

Mahkeme, tutanak ile başvuran kadını haklı bularak Türkmen'e 3 gün zorlama hapis cezası verdi. Erdal Türkmen ise taksinin önüne çıktığının öne sürüldüğü tarihte Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bulunan bir kadının evine taşındığını, taşınma sırasında kendisine B.Ö. ve M.U. isimli şahısların yardım ettiğini, olay saatinde iddia edilen yerde olmadığını, ayrıca böyle bir olayın olup olmadığının tespiti açısından taksi şoförünün de dinlenmesi gerektiğini söyleyerek, kararın iptal edilmesini istedi. Ancak mahkeme, polis tutanaklarından tedbir kararının ihlal edildiğinin anlaşıldığını belirterek itirazı reddetti ve zorlama hapis kararı 6 Şubat 2016 tarihinde infaz edildi.

ANAYASA MAHKEMESİ'NE BAŞVURDU

Türkmen, bunun üzerine 28 Ocak 2016 tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Türkmen, zorlama hapis kararına yaptığı itirazda beyan ve delillerinin dikkate alınmadığını, o tarihte başka bir şehirde olduğunu, bu konuda tanıklarının dinlenmediğini, kamera kayıtlarının incelenmediğini, somut delillere rağmen dosyada hiçbir inceleme yapılmadan, yalnızca karşı tarafın iftira niteliğindeki beyanlarına dayanılarak hapis kararı verildiğini ileri sürdü.

'GEREKÇELİ KARAR İHLALİ'

Anayasa Mahkemesi, başvuruyu 4 Nisan'da görüşerek karara bağladı ve Türkmen’in Anayasa'nın 36'ıncı maddesinde güvence altına alınan 'gerekçeli karar hakkının' ihlal edildiğine karar verdi. Karar metninde, "Somut olayda mahkeme kararında yeterli herhangi bir gerekçeye yer verilmediği, hapis kararına dayanak olgunun gerçekliğinin başvurucunun beyan ve delillerinin etkili bir şekilde incelendiği sonucunu doğuracak ölçüde tartışılmadığı anlaşılmıştır" tespitine yer verildi.

5 BİN LİRA MANEVİ TAZMİNAT KARARI

AYM, tedbir kararına aykırılığın her tekrarında zorlama hapis süresinin 15 günden 30 güne kadar olacağını hatırlatarak, "Bu durumda gerekçeli karar hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar bulunmaktadır" dedi. Yeniden yargılama kararının başvurucunun manevi zararını karşılamayacağına dikkat çekilen kararda, "Bu nedenle başvurucuya net 5 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verilmesi gerekir" denildi. Maddi tazminat talebini reddeden mahkeme, maddi tazminat için uğranılan maddi zarar ile tazminat talebi arasında illiyet bağı kurulması gerektiğinin altını çizdi.

DHA