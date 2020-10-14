AYM'den Engin Yıldırım'ın 'ışıklar yanıyor' paylaşımına ilişkin açıklama

AYM'den Engin Yıldırım'ın "ışıklar yanıyor" paylaşımına ilişkin son dakika açıklaması geldi. Açıklamada, "Anayasa Mahkemesinin herhangi bir üyesinin şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar Anayasa Mahkemesinin kurumsal görüşünü yansıtmaz. Anayasa Mahkemesi, 15 Temmuz 2016 gecesi yaptığı basın açıklamasında ifade ettiği gibi anayasal düzene karşı her türlü demokrasi dışı girişimi reddetmekte ve demokratik hukuk devletinin yanında durmaktadır." denildi.

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