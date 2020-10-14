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  • AYM'den Engin Yıldırım'ın 'ışıklar yanıyor' paylaşımına ilişkin açıklama
14 Ekim 2020 Çarşamba 12:36 | Son Güncelleme:

AYM'den Engin Yıldırım'ın 'ışıklar yanıyor' paylaşımına ilişkin açıklama

AYM'den Engin Yıldırım'ın 'ışıklar yanıyor' paylaşımına ilişkin açıklama

Son Dakika Haberleri.. Anayasa Mahkemesi'nden (AYM), AYM üyesi Engin Yıldırım'ın "ışıklar yanıyor" paylaşımına ilişkin yapılan açıklamada "Paylaşım Anayasa Mahkemesi'nin kurumsal görüşünü yansıtmaz." ifadelerine yer verdi.

AYM'den Engin Yıldırım'ın "ışıklar yanıyor" paylaşımına ilişkin son dakika açıklaması geldi. Açıklamada, "Anayasa Mahkemesinin herhangi bir üyesinin şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar Anayasa Mahkemesinin kurumsal görüşünü yansıtmaz. Anayasa Mahkemesi, 15 Temmuz 2016 gecesi yaptığı basın açıklamasında ifade ettiği gibi anayasal düzene karşı her türlü demokrasi dışı girişimi reddetmekte ve demokratik hukuk devletinin yanında durmaktadır." denildi.

Ayrıntılar geliyor...

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