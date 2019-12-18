AYM'den bir skandal karar daha: Terör propagandası ifade özgürlüğü sayıldı

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Meki Katar isimli terör destekçisi öğrenci 2013 yılında gerçekleştirdiği protestoda devlet aleyhinde sloganlar atarak, “Önderimiz başkan APO’dur” ifadeleri ile terör propagandası yapmıştı.

Katıldığı törenden dolayı 1 yıl 8 ay hapis cezası alan Meki Katar’ın başvurusunu Anayasa Mahkemesi karara bağlayarak, "Marşa eşlik etmesi ve slogan atması sebebiyle terör örgütü propagandasını yapma suçundan cezalandırılması ifade özgürlüğünün ihlali olarak" değerlendirildi.

AYM: "İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDADIR"

Skandal karara imza atan Anayasa Mahkemesi, terör örgütü lideri Öcalan lehine atılan sloganları, “Ülke yönetim biçiminin eleştirisi” olarak değerlendirdi.

Öte yandan, söz konusu skandal kararda şu ifadelere yer verildi:

“Ülke yönetim biçiminin eleştirisine yönelik düşüncelerin devlet yetkilileri veya toplumun önemli bir bölümü için rahatsız edici olsa bile açıklanması, telkin ve tavsiye edilmesi ifade özgürlüğünün korunması altındadır.”

"SÖYLEMLERDE ŞİDDETE TEŞVİK SÖZ KONUSUDUR"

AYM’de açıklanan karar oy çokluğu ile alınırken; Serdar Özgüldür, Selahaddin Menteş ve Yıldız Seferinoğlu ise karşı oy kullanarak itiraz etti.

Yıldız Seferinoğlu karara karşı verdiği karşı oy gerekçesinde, şunları kaydetti: