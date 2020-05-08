AYM'de bu görüş hakim: Af çıkarılmadı, infaz yasası değiştirildi

LÜTFİ KAPLAN

Anayasa Mahkemesi, (AYM) CHP’nin infaz düzenlemesine ilişkin iptal başvurusunu önceki gün telekonferans yöntemiyle görüştü. İlk incelemede başvuru şartlarının yerinde olduğu tespiti yapılarak esasa geçilmesi kararlaştırıldı. Dosya, esasa ilişkin görüşünü hazırlaması için raportöre verildi. Esasa ilişkin raporun hazırlanması sonrasında AYM Başkanı’nın uygun göreceği bir gündemde başvuru esastan görüşülecek.

‘EŞİTLİK’ DE TARTIŞMALI



AYM kulislerinden edinilen bilgiye göre, Yüksek Mahkeme’de düzenlemenin “af” değil “infaz yasasında değişiklik” olduğu görüşü hakim. Düzenlemenin “eşitlik ilkesine” aykırı olduğu iddiasında ise farklı görüşler bulunuyor.

CHP, düzenlemeye önce şekil bakımından itiraz ederek, yapılanın “özel veya genel af” niteliğinde olduğunu iddia etmişti. CHP, kanunun oylamasında TBMM üye tam sayısının en az beşte üç (360) çoğunluğunun aranması gerektiğini ancak bu şarta uyulmadığını savunmuştu.

AYM’NİN TARİHİNDE İLK



AYM, tarihinde ilk kez telekonferans yoluyla toplanarak karar aldı. Bunda yasalara ve Anayasa’ya bir aykırılık görmedi. Öte yandan AYM, Bilim Kurulu’nun aksi görüşü olmaması halinde çalışmalarına 1 Haziran’da başlayacak.