AYM üyesinin "Işıklar yanıyor" paylaşımına AK Parti'den sert tepki: Utanç verici

Anayasa Mahkemesi(AYM) Üyesi Engin Yıldırım’ın sosyal medya hesabından yaptığı "Işıklar yanıyor" paylaşımına tepkiler gelmeye devam ediyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ""Türkiye’nin gerçek hukukçuları en son 15 Temmuz darbe girişiminde teröristlerin müdahalesine güçlü bir direniş gösterdiler." dedi.

"Işıklar yanıyor" paylaşımı ile büyük tepki çeken Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım'a en sert tepki AK Parti'den geldi.



"CÜBBESİNİ ASSIN"

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Twitter'dan Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma ilişkin, şunları kaydetti:

"Milletimizin hafızasına kötü bir şekilde kazınmış ışık metaforu ile bağımsızlığını ve tarafsızlığını yitirmiş, cuntadan ve vesayetten yana olmuş, yargısal aktivizm sevdalısı, ara rejim heveslisi muhtıracı AYM üyesi jüristokratların yapması gereken bellidir, cübbesini asmak."

"İSTİFA ETMELİ"

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa levent Karahocagil sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin fotoğrafını paylaşarak, "Elhamdülillah! Işıklarımız hiç sönmedi, sönmeyecek" ifadelerini kullandı.

ÇİLEZ: ŞEREFİ VE ONU İÇİN İSTİFA ETMELİDİR

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, "AYM kararına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi başka bir kararla cevap verdi. Olay hukuki, aranızda görüşün, tartışın, hukuk yollarını zorlayın. Işıklı mışıklı mesaj verme neyin nesi, neyin hevesi bu. Engin Yıldırım yargıç hüviyetini kaybetmiştir. Şerefi ve onuru için istifa etmelidir" ifadelerini kullandı.

"Halkın gücünün üstünde bir güç tanımadım” diyen bir lidere sahibiz çok şükür paylaşımında bulunan Ak Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya, "Vesayet özlemi çekenler şunu çok iyi bilmelidir ki, bu millet gereksiz ışıkları söndürmeyi iyi bilir" dedi.

SULUOVA'DA MİLLETİN IŞIKLARI HİÇ SÖNMÜYOR

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok ise 15 Temmuz Demokrasi Meydanı adını verdikleri Suluova Demokrasi Meydanı’nın gece çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Suluova’da da milletin ışıkları hiç sönmüyor. Hayallerde yaşayanlara hatırlatma, 15 Temmuz gecesinden sonra, milletimizin de iradesiyle biz de hiç söndürmedik" diyerek AYM Üyesi Profesör Doktor Engin Yıldırım’ın paylaşımına tepki gösterdi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

AK Partili Çelik, Twitter hesabından, Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Engin Yıldırım'ın yaptığı 'ışıklar yanıyor' paylaşıma ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye’ye geçmişte acılar yaşatmış müdahalelerin sloganının bir Anayasa Mahkemesi üyesi tarafından kullanılması utanç verici bir saygısızlıktır. Hukuktan başka bir dili olmaması gereken bir AYM mensubunun hukuku katletmenin sembolü olan bir dille konuşması vahimdir. Müdahaleler anayasal düzeni yıkmış ve milletimize büyük acılar yaşatmıştır. Müdahalelerin neticesinde hukuk düzenimiz ortadan kaldırılmıştır. Varlık sebebi hukuk olan AYM’de bir üye ise hukuku katleden müdahalelerin diliyle konuşuyor. Bu kabul edilemez. Türkiye’nin gerçek hukukçuları en son 15 Temmuz darbe girişiminde teröristlerin müdahalesine güçlü bir direniş gösterdiler. Gerçek hukukçular demokrasiyi koruma mücadelesi verdiler. AYM üyesinin kullandığı dil ise milleti tehdit etmenin ve hukuku yıkan müdahalelerin dilidir"

"IŞIKLARI MİLLET AÇAR, MİLLET KAPATIR"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de sosyal medya yaptığı açıklamada Yıldırım'a sert tepki gösterdi.

Bakan Gül paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Vesayet özlemi içinde olanlar, hukuk adına konuşma ehliyetini yitirirler. Işıkları Millet açar, Millet kapatır."

AK PARTİ'DEN AYM ÜYESİ YILDIRIM'IN "IŞIKLAR YANIYOR" PAYLAŞIMINA TEPKİ

AK Parti Grup başkanvekilleri Bülent Turan ve Mehmet Muş, Anayasa Mahkemesi üyesi Prof. Dr. Engin Yıldırım'ın sosyal medyadaki "Işıklar yanıyor." paylaşımına tepki gösterdi.

Prof. Dr. Yıldırım'ın sosyal medya hesabından Anayasa Mahkemesinin fotoğrafını paylaşarak, "Işıklar yanıyor." ifadesini kullanmasına sosyal medyada tepki gösteren Turan, şunları kaydetti:

"Bu saçma ve ucuz trollüğe önce AYM Başkanı ve diğer AYM üyeleri dur demelidir. AYM üyesi olmuş birinden devlet adabı, yargıç ağırlığı ve ciddiyeti beklemek hakkımız. Bu imalı ifadenin ne demek olduğunu bilmiyor muyuz? Bu ne saçmalık, kendinize gelin."

AK Parti Grup Başkanvekili Muş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Anayasa Mahkemesi üyesinin tehdit iması içeren 'AYM'nin ışıkları yanıyor.' sözlerini kınıyoruz. Hiçbir kurum ya da kişi milli iradeye gözdağı veremez. Jüristokrasi heveslilerine bu millet fırsat vermez."