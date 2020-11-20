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  • AYM Başkanı Zühtü Arslan izolede... Yüce Divan ertelenmeyecek
20 Kasım 2020 Cuma 01:54 | Son Güncelleme:

AYM Başkanı Zühtü Arslan izolede... Yüce Divan ertelenmeyecek

AYM Başkanı Zühtü Arslan izolede... Yüce Divan ertelenmeyecek

AYM Başkanı Zühtü Arslan, eşi ve kızının koronavirüs testlerinin pozitif çıkması nedeniyle 14 gün kendisini izole edecek.

24 Kasım Salı günü yapılacak Yüce Divan yargılaması ertelenmeyecek. FETÖ yöneticiliği ve üyeliği suçlarından hapis cezası alan eski Danıştay üyeleri Galip Tuncay Tutar, Vahit Bektaş ve Bülent Olcay, ‘görevi kötüye kullanma’ suçu yönünden Yüce Divan’da yargılanacak. Yüce Divan’a AYM Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan’ın başkanlık etmesi bekleniyor.

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