AYM Başkanı Zühtü Arslan izolede... Yüce Divan ertelenmeyecek

24 Kasım Salı günü yapılacak Yüce Divan yargılaması ertelenmeyecek. FETÖ yöneticiliği ve üyeliği suçlarından hapis cezası alan eski Danıştay üyeleri Galip Tuncay Tutar, Vahit Bektaş ve Bülent Olcay, ‘görevi kötüye kullanma’ suçu yönünden Yüce Divan’da yargılanacak. Yüce Divan’a AYM Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan’ın başkanlık etmesi bekleniyor.