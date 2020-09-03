03 Eylül 2020 Perşembe 02:00 | Son Güncelleme:
Aylan bebeğin ölümünün üzerinden 5 yıl geçti, acısı ilk günkü kadar taze! Unutmadık
Muğla Bodrum'da, sahile vuran minik bedeniyle göçmenlerin yaşadığı dramın sembolü haline gelen Aylan bebeğin ölümünün üzerinden 5 yıl geçti.
Buna rağmen, acısı hala ilk günkü gibi yürekleri burkuyor. Öldüğünde 2 yaşında olan Aylan yürekleri sızlatan o fotoğrafla, uluslararası kamuoyunda Suriyeli göçmenlerin yaşadığı dramın simgesi oldu. Dünya o dönem Aylan bebek için ayağa kalktı ancak aradan geçen 5 yıllık sürede büyük drama yine kulaklarını tıkadı.
Amsterdam’da yaşamını sürdüren ve konserler için Türkiye’de bulunan şarkıcı, Karsu Dönmez, Aylan bebeğin yaşamını yitirdiği Akyarlar Fenerburnu sahiline gelerek çiçek bıraktı.