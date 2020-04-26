Ayla filminin gerçek hikayesi nedir? Süleyman Astsubay gerçekte kimdir? İşte yanıtı

Ayla filmi bu akşam FOX Tv ekranlarına geliyor. Süleyman Astsubay gerçekte kimdir? Ayla filminin gerçek hikayesi nedir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Başrollerini İsmail Hacıoğlu, Çetin Tekindor, Kim Seol ve Kyung – Jin Lee’nin paylaştığı Ayla filmi izlemeyenler ve yeniden izlemek isteyenler için ekranlara geliyor. Filmde, 1950'de Kore'ye gitmiş, 25 yaşında bir Türk genci Süleyman ile onun kanatları altına aldığı küçük bir Koreli kızın öyküsü anlatılıyor. 1950 yılında başlayan Kore Savaşı sırasında yaşanan gerçek bir hikâyeden uyarlanan Ayla filminin merak edilen gerçek hikayesini sizler için derledik.

AYLA FİLMİNİN GERÇEK HİKAYESİ NE?

1950 yılında Kore'ye gitmiş, 25 yaşında bir Türk genci Süleyman ile onun kanatları altına aldığı küçük bir Koreli kızın öyküsü bu. Süleyman, savaş alanında gidecek hiçbir yeri olmadığını öğrendiği çocuğu yanına alır.

Karla kaplı alanda soğukta büzülmüş bir halde bulur küçük kızı. Kimsesizdir, çünkü anne ve babası Çinliler tarafından öldürülmüştür. Türk askeri, bu sevimli kıza Ayla ismini verir. Ayla, çok geçmeden alışır Türk askerlerinin bulunduğu ortama.

Savaş sürerken tam bir buçuk yıl boyunca Ayla'yı yanından ayırmaz ve ona babalık yapar genç Süleyman. Ülkeden ayrılma vakti geldiğinde kızı olarak benimsediği Ayla'yı yanında götürmek ister Süleyman, ama şartlar izin vermez.

Ve aradan 60 yıl geçer. O Türk askeri, 85 yaşına geldiğinde, bu küçük kızın nerede olduğunu, yaşayıp yaşamadığını öğrenmek istiyor. Ayla'yı bulma umutları tükenirken 1 ay sonra güzel bir haber geliyor.

60 yıl... Koca bir 60 yılın ardından Süleyman, Kore hükûmetinin aracılığıyla ülkeye davet edilir. Ayla adını verdiği kızı 60 sene sonra görmüştür.

SÜLEYMAN ASTSUBAY GERÇEKTE KİMDİR?

Süleyman Dilbirliği, Türk emekli astsubay rütbesindeki asker. Kore Savaşı gazisidir. Savaş esnasında orada bulup sahiplendiği, ailesini savaşta kaybeden 5 yaşındaki Ayla ismini verdiği manevi kızıyla yaşadıkları 2017 yapımı Türk filmi Ayla'ya konu oldu.

Astsubay Süleyman Dilbirliği, Birleşmiş Milletler’in yardım çağrısıyla Türkiye, Kore’ye 17 Ekim 1950’de General Tahsin Yazıcı komutasında 5090 kişilik bir tugaydaki askerlerden biri olmuştu.

Annesi-babası öldürülmüş Koreli bir kız çocuğunu ölümden kurtaran ve çocuğa 15 ay boyunca kendi çocuğu gibi bakan Süleyman Dilbirliği, Türkiye’e dönmek zorunda kalıp bir daha Ayla’dan haber alamamış ve yıllar sonra Ayla adını verdiği kızı 60 sene sonra görmüştü. Süleyman Dilbirliği 7 Aralık 2017'de hayata gözlerini yumdu.

AYLA FİLMİ KONUSU NE?

Gerçek bir hayat hikayesinden beyazperdeye aktarılan Ayla filminde, 1950 yılında savaşta yer alan Süleyman Astsubay savaş meydanında küçük bir kız bulur. 5 yaşındaki bu Koreli kız yetimdir ve nereye gideceğini bilmemektedir. Astsubay kızı yanına alır ve Ayla ismini verir. Birliğin neşesi haline gelen Ayla ile astsubay kısa sürede baba-kız gibi olurlar. Ancak 15 ay sonunda birliğin Türkiye'ye geri dönme kararı çıkar. Ayla'yı bırakıp dönmek istemeyen Süleyman Astsubay her yolu denese de Kore kanunlarını aşamaz. Küçük kızı geride bırakmak zorunda kalan Süleyman ve yetimlere uygulanan sisteme dahil olarak yetimhaneye verilecek olan Ayla son vedalarında tekrar bir araya gelmeye söz verirler. Yıllar ikiliyi yeniden buluşturacak mıdır?

AYLA FİLMİ OYUNCULARI

İsmail Hacıoğlu Rolü : Süleyman Dilbirliği (1950)

Çetin Tekindor Rolü : Süleyman Dilbirliği (2010)

Kim Seol Rolü : Ayla (1950)

Kyung-Jin Lee Rolü : Ayla (2010)

Ali Atay Rolü : Ali

Damla Sönmez Rolü : Nuran

Murat Yıldırım Rolü : Üstteğmen Mesut

Taner Birsel Rolü : Fuat Binbaşı