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Ayhan Eren: HDP'den ayrıldım, tehditler başladı

Ayhan Eren: HDP'den ayrıldım, tehditler başladı

31 Mart yerel seçimlerde HDP'den Kozluk Belediye Başkanı seçilen Ayhan Eren, partisiyle yaşadığı görüş ayrılıkları nedeniyle 30 Aralık'ta partisinden istifa etti.

Eren, önceki gün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla, istifasının ardından HDP’liler tarafından tehdit edildiğini duyurdu. Eren, HDP ile düşünceleri farklı olsa da hiçbir zaman ideolojik düşüncelerle hareket etmediğini söyledi. Eren, “Düşüncelerim, partiyle örtüşmediği için istifa etmeyi kararlaştırdım. Bu iş böyle yürümüyordu. Bu nedenle HDP’den ayrıldım” diye konuştu.


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