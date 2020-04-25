Ayhan Eren: HDP'den ayrıldım, tehditler başladı

Eren, önceki gün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla, istifasının ardından HDP’liler tarafından tehdit edildiğini duyurdu. Eren, HDP ile düşünceleri farklı olsa da hiçbir zaman ideolojik düşüncelerle hareket etmediğini söyledi. Eren, “Düşüncelerim, partiyle örtüşmediği için istifa etmeyi kararlaştırdım. Bu iş böyle yürümüyordu. Bu nedenle HDP’den ayrıldım” diye konuştu.