Aygün Alüminyum Ziraat Bankası Genel Müdürlük Projesinde çalışmalarına başladı

Bu prestijli ve özel projenin; dizayn çalışmaları, görsel numune hazırlıkları ve performans testlerinin çalışmaları başladı. İmalat ve montaj çalışmaları ise Ağustos ayında başlayacak ve 2021 yılının sonunda teslim edilecektir.

İstanbul Finans Merkezi projesinde inşa edilecek 27.195,50 m² alanlı arsa üzerine 7 kat bodrum, 8 kat podyum (ticari ve ortak alan) ile podyum üzerinde yükselen zemin üzeri 40 ve 46 katlı 2 kuleden oluşan projenin çalışmalarına başladı.

Hem yurt içinde hem de yurt dışında, en prestijli projelerle adını duyduğumuz ve bir dünya markası olmayı başarmış olan Aygün Alüminyum, “Ziraat Bankası Genel Müdürlük” projesiyle, çok önemli bir projeye daha adını yazdırdı.

LEED Gold sertifikası standartları paralelinde geliştirilen projede, etkinlik ve aktivitelere uygun atrium alanı ile birlikte özel tasarlanmış taş kaplamalı bir oditoryum bulunuyor. Podyum katlarda ticari ve sosyal alanlar da olacak.



Aygün Alüminyum İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Ziraat Finans Kuleleri Projesi Hakkında

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Arsası

Lokasyon: Site Mah. Altınordu Cad. Ümraniye- İstanbul

Türü: Proje

Toplam Alan: 27.195,50 m ²

İnşaat Alanı: 431.041 m²

Mal Sahibi: ZİRAAT GYO

Müteahhit: Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş

Mimari: KPF Kohn Pedersen Fox Associates

Lokal Mimar: A Tasarım Mimarlık

Cephe Danışmanı: ALT Cladding Inc.

Proje Yönetimi: TURNER ASSOCIATES

Mühendislik ve Müşavirlik: Arup Mühendislik ve Müşavirlik Ltd. Şti.

Aygün Alüminyum’un Kısa Bir Tarihçesi:

Aygün Alüminyum, üretim ve işletme hayatına ilk olarak 1979 yılında; İstanbul, Levent’ teki mütevazi tesislerinde başladı. Alüminyum doğrama uygulamalarına takiben, alüminyum cephe giydirme konusunda sektörün lider firması durumuna gelen firma; İstanbul, Tekstilkent, Koza Plaza’daki 1.500 m²’lik merkez ofisinde çalışmalarına devam etmektedir.

Sürekli cephe sektöründeki gelişmeleri yakından takip ederek, teknojik anlamda kendisini yenileyerek, her projeyi kendine özgü özel dizayn çözümleriyle geliştirerek bunu projelerine en kaliteli imalatlarla ve montajla sunmayı kendisine ilke edinmiş olan şirket, Tekirdağ Çorlu Fabrikası’nı büyüterek ek üretim tesislerinin açılışını yaptı. Fabrika kapasitesini arttırarak Avrupa’daki en güçlü ve teknolojik fabrikalardan birine sahip oldu. Yeni istihdam alanları açtı. Katma değerli ve kaliteli ürünler üreterek ihracatta ciddi söz sahibi oldu.

Dünyanın dört bir yanında (İngiltere, Belçika, Rusya, Azerbaycan, Almanya, Hollanda) gerçekleştirdiği, birbirinden başarılı ve prestijli projelerle ve aldığı ihracat ödülleriyle birlikte ses getirmeye devam eden Aygün Alüminyum; profesyonel ekibiyle, güçlü tedarikçileriyle ve 41 yıllık tecrübesiyle global bir marka olarak küresel alanda büyüme başarısını sürdürüyor. Ülkemize gerek ihracat gerekse birçok farklı alanda (istihdam, mühendislik, markalaşma vb.) çok önemli oranda katma değer sağlamaya devam ediyor.

Aygün Alüminyum’un Farklı Ülkelerdeki Önemli Projeleri de Hız Kesmeden Devam Ediyor

Başarılı Türk Şirket Aygün Alüminyum, şimdiye dek dünyanın en merkezi bölgelerinde, en prestijli projeleri tamamlayarak, Türkiye’nin adını dünyaya duyurmuş bir şirket.

Aygün Alüminyum’ un başarıyla tamamladığı ve günümüzde devam etmekte olan bazı yurt dışı projeleri şu şekilde:

• Paddington Gardens- Londra / İngiltere

• Chelsea Water Front-Chelsea / İngiltere

• Hounslow Civic Centre-Londra / İngiltere

• Camden Lock-Londra / İngiltere

• Brighton Marina Horbour Hotel -Brighton / İngiltere

• Ocean Village- SouthHampton / İngiltere

• Ucle Campus- Londra / İngiltere

• Cherry Park- Londra / İngiltere

• Y Towers- Amsterdam / Hollanda

• WTC- Amsterdam / Hollanda

• Theropoda 21 West- Frankfurt / Almanya

• T-Rex- Frankfurt / Almanya

• Spin- Frankfurt / Almanya

• Northgate- Dusseldorf / Almanya

• Silver Tower-Brüksel / Belçika

• PWC- Brüksel / Belçika

• Nato Headquarters-Brüksel / Belçika

• NOX – Moskova / Rusya

• Paraguay USA Embassy /Paraguay

• Esentai Park Mall-Astana / Rusya

• Litsa-Moskova / Rusya

• Fili Grad-Moskova / Rusya

• Olympia Park Sport Complex-Moskova / Rusya

• Kaşirskaya Mall -Moskova / Rusya

• Flame Towers- Bakü / Azerbaycan

• Bakü Hilton-Baku / Azerbaycan

• Haydar Aliyev Cultural Centre (HAMP) - Bakü / Azerbaycan

• Oko Towers ( Plot 16 ) - Moskova / Rusya

• Plot 9 - Moskova / Rusya

• Lakhta –St.Petersburg / Rusya