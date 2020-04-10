Ayetel Kürsi duası Türkçe ve Arapça okunuşu! Ayetel Kürsi adını nereden almıştır? İşte anlamı…

Ayetel Kürsi adını nereden almıştır? sorusunun yanıtı gündemde yerini aldı. İslam aleminde ayrı bir yeri olan ve Allah'ın kürsüsünün zikredildiği Ayetel Kürsi duasında, Yüce Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı olmadığı dünya üzerindeki her şeyin ilk ve tek sahibinin Allah olduğu söyleniyor. Ayetel Kürsi okunuşu ile ilgili detaylar haberimizde…

AYETEL KÜRSİ ADINI NEREDEN ALMIŞTIR?

Ayetel Kürsi, Bakara suresinin tevhid akidesinin anlatıldığı 255. Ayetin adıdır. Ayetel Kürsi adını ayetin içinde geçen ve “taht, hükümranlık, ilim, kudret” gibi anlamlara gelen ‘kürsi’ kelimesinden almıştır. Ayetel Kürsi duasına isim veren kişi ise Peygam Efendimiz Hz. Muhammed’dir.

Ayetel Kürsi duasına ilişkin bir hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur; “Kur’an’ın en faziletli âyeti Bakara sûresindeki Âyetü’l-kürsi’dir. Bu âyet bir evde okunduğu zaman şeytan oradan uzaklaşır. ” (Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’an, 2) "Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam) şöyle buyurdular: "Her şeyin bir şerefi var. Kur'an-ı Kerim'in şerefesi de Bakara suresidir. Bu surede bir ayet vardır ki, Kur'an ayetlerinin efendisidir."

AYETEL KÜRSİ TÜRKÇE OKUNUŞU

Allahû la ilahe illa hûvel hayyûl kayyum, la te'huzûhu sinetûv vela nevm, lehu ma fis semavati ve ma fil ard, men zellezi yeşfeu indehu illa bi iznih, ya'lemû ma beyne eydihim ve ma halfehûm, ve la yûhıytune bi şey'im min ilmihi illa bi ma şa', vesia kûrsiyyûhûs semavati vel ard, ve la yeudûhu hıfzuhûma ve hûvel aliyyûl azim

AYETEL KÜRSİ ARAPÇA OKUNUŞU

AYETEL KÜRSİ ANLAMI (MEALİ)

Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur.

Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama.

Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur.

O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir?

O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O’na gizli kalmaz.)

O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar,

O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler.

O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez.

O, yücedir, büyüktür.