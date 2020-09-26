  • $7,6604
  • 8,9115
  • 458.493
  • 1124.17
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
26 Eylül 2020 Cumartesi 16:39 | Son Güncelleme:

Aydos'ta ormanlık alanda yine yangın çıktı

Aydos'ta ormanlık alanda yine yangın çıktı
DHA

Aydos'ta ormanlık alanda yine yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kartal, Aydos'ta ormanlık alanda yine yangın çıktı. İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle yangın yarım saat süren çalışmaların ardından söndürüldü. Polis ekipleri yangın ile ilgili çalışma başlattı.

DHA'da yer alan habere göre, Aydos'ta ormanlık alanda yine yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kartal, Aydos Ormanı'nda saat 16.00 sıralarında yükselen dumanları gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu yangın tamamen söndürüldü.

Polis yangına ilişkin soruşturma başlattı.

<p></p><p><span >Sosyal medyada yayınlanan görüntüler ve Mısır rejimi muhalefetine ait haber siteler

Mısır'da yönetim karşıtı 'Öfke Cuması' eylemleri düzenleniyor!

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Kızılırmak Deltası'nda yağış azlığından kaynaklı kuraklık tehdidi

Tunceli'de teröristlere ait 12 sığınak imha edildi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.