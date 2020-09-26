Kartal, Aydos'ta ormanlık alanda yine yangın çıktı. İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle yangın yarım saat süren çalışmaların ardından söndürüldü. Polis ekipleri yangın ile ilgili çalışma başlattı.

DHA'da yer alan habere göre, Aydos'ta ormanlık alanda yine yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kartal, Aydos Ormanı'nda saat 16.00 sıralarında yükselen dumanları gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu yangın tamamen söndürüldü.

Polis yangına ilişkin soruşturma başlattı.