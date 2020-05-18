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  3. Aydınlatma direğine bayrak asan itfaiyenin merdiveni devrildi: 2 yaralı

Aydınlatma direğine bayrak asan itfaiyenin merdiveni devrildi: 2 yaralı

Aydınlatma direğine bayrak asan itfaiyenin merdiveni devrildi: 2 yaralı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle aydınlatma direklerine Türk bayrağı asılırken, itfaiyenin merdiveni devrildi. Merdivendeki 2 görevli yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Ergani ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesi aydınlatma direklerine Türk bayrağı asma çalışmaları sırasında itfaiyenin merdiveni devrildi. Bu sırada merdivende bulunan itfaiye eri Hüsamettin Bilgin ile belediye personeli Bedri Kan, düşüp, yaralandı. Çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, hastanede yaralıları ziyaret edip, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

DHA


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