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29 Mayıs 2019 Çarşamba 14:43 | Son Güncelleme: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 14:43

Aydın'ın Didim ilçesinde 88 kaçak göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde 88 kaçak göçmen yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde sahil güvenlik ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 88 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bölgede devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Güney ege Grup Komutanlığına bağlı botlar, Tekağaç Burnu açıklarında lastik botların önlerini kesti. Lastik botta yapılan aramada toplam 41 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. 

Didim’de Tuzla Burnu açıklarında da devriye görevini yürüten Sahil Güvenlik ekipleri lastik bot içinde çok sayıda düzensiz göçmen ile karşılaştı. Lastik botta yapılan aramada 19 Suriye, 5 Filistin, 11 Somali, 2 Togo Cumhuriyeti, 4 Irak, 3 İran, 2 Kongo ve 2 Eritre uyruklu 47 düzensiz göçmen tespit etti.

Düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik botu ile Didim’deki bir Marinaya teslim edilirken, buradan da işlemlerinin yapılması için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
(İHA)

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