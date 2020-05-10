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  3. Aydın'da sokağa çıkarken maske takmak zorunlu hale getirildi

Aydın'da sokağa çıkarken maske takmak zorunlu hale getirildi

Aydın'da sokağa çıkarken maske takmak zorunlu hale getirildi

Aydın Valiliği, sokakta maske takma zorunluluğunun getirildiğini bildirdi.

Aydın Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği, normalleşme süreci boyunca herkesin sokağa çıkarken maske takması zorunlu hale getirildi.

Açıklamada, "Kişiler arasında sosyal mesafeyi koruyacak şekilde hareket edilmelidir. Alınan kararlara uymayan vatandaşlara cezai müeyyide uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi.


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