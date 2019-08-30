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  3. Aydın'da lük villaya uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Aydın'da lük villaya uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Aydın'da lük villaya uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Kuşadası ilçesinde bir villaya düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir villaya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir villada uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, 1,5 kilogram satışa hazır esrar ile 80 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

(AA)

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