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  3. Aydın'da 31 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'da 31 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'da 31 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçmaya çalışan 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın’ın Didim ilçesi açılarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 16 Filistin ve 15 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 31 düzensiz göçmen  (15 erkek, 5 kadın, 11 çocuk)  yakalandı düzensiz göçmenler  güvenli bir şekilde kıyıya çıkarıldıktan sonra, işlemleri yapılmak üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

(İHA)


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