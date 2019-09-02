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Ayder'de salıncaklar kaldırılıyor

Ayder'de salıncaklar kaldırılıyor

Rize'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda, görüntü kirliliği oluşturduğu gerekçesiyle tartışılan, kaldırılması için sahiplerine 1 Eylül'e kadar süre verilen salıncakların sökümü sürüyor. Salıncakların tamamının akşama kadar kaldırılması bekleniyor.

Çamlıhemşin ilçesinde, 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile 'turizm merkezi' ilan edilen Ayder Yaylası, 1994'te milli park, 1998'de ise doğal sit alanı ilan edilerek, korumaya alındı. İmar planları hazırlanamayınca yapılaşmanın arttığı yaylanın doğal güzelliği bozuldu. Kentsel dönüşüm projesi uygulanacak yaylada şimdi de sayıları her geçen gün artan salıncaklar, oluşturduğu görüntü kirliliğiyle tartışılıyor. Geçen ay yaylayı ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, salıncakların kaldırılması için talimat vermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçen hafta yaptığı bölge ziyaretinde de "O acayip şeyleri temizleyeceğiz" diyerek, tepki göstermişti. Salıncaklardan yaylada yer kalmayınca Rize Valiliği'nce harekete geçildi. Valilikten salıncakların kaldırılması için sahiplerine uyarı gönderildi. Salıncak sahiplerine, 1 Eylül'e kadar süre verildiği, yaylanın orta alanının kamulaştırılması için de çalışma başlatıldığı belirtildi. Kamulaştırılacak yaylanın ortak alanında yapı yapılamayacağı, salıncakların da kurulamayacağı bildirildi. Ayder Yaylası'nda kaçak yapılan salıncak ve ziplinelerin kaldırılması için 56 kişiye tebligat gönderildi.

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SALINCAKLARIN ÇOĞU KALDIRILDI

Ayder Yaylası'ndaki salıncaklar, tebligatların ardından dün kaldırılmaya başlandı. Bölgede 6 kişi, salıncaklarını kaldırdı. Bazı salıncak sahiplerinin talebe dikkat çekmek için zincirleyip, kullanıma kapattığı salıncaklar da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü, İl Özel İdare, Çamlıhemşin Belediyesi ve jandarma ekiplerince saat 05.00 sıralarında söküldü. Yaylada bulunan 56 salıncaktan çoğu sökülüp, demirleri bölgeden kaldırılırken, oluşan çukurlar ise toprakla kapatılarak, çimlendirme çalışması yapıldı.  

Söküm çalışmalarıyla salıncakların tamamının akşam saatlerine kadar kaldırılacağı belirtildi.

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