Ayder'de kentsel dönüşüm dönemi

Yaylada, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) öncülüğünde, 5 bakanlığın ortaklaşa uygulayacağı Kentsel Dönüşüm Projesi ile altyapı ve ulaşım sorunları çözülecek, dikey yerine en fazla 2 katlı yatay yapılar inşa edilecek. Proje kapsamında ilk olarak 1800 araçlık otopark ile kaplıca oteli inşa edilecek. Rize Valisi Kemal Çeber, “Kentsel dönüşümle 1800 araçlık otopark inşaatı planlanıyor. Yaptığımız otoparkın üstü de yemyeşil olacak, insanlar otoparktan indiği zamanda seyir terasları gibi o güzellikleri görecekler” dedi.