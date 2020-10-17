Ay'da yürüyen ilk insan olan Neil Armstrong, Ay'a giderken yanından hangisinden parçalar götürmüştür? Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster 250 bin TL değerindeki 11. soru ile izleyicileri meraklandırdı. Tüm Türkiye’nin gönlünde taht kuran Hikmet Karakurt geçtiğimiz hafta 125 bin TL’lik soruya doğru cevap vermişti. Taha Karakurt bu hafta 250 bin TL’lik soruyu ile yeniden gündeme geldi. İşte Kim Milyoner Olmak İster’de Hikmet Karakurt’un açtırdığı 250 bin TL’lik soru...



AY'DA YÜRÜYEN İLK İNSAN OLAN NEİL ARMSTRONG, AY'A GİDERKEN YANINDAN HANGİSİNDEN PARÇALAR GÖTÜRMÜŞTÜR?

A: Galileo'nun teleskobu

B: Newton'ın peruğu

C: Wright Kardeşler'in uçağı

D: Einstein'ın beyni

Doğru cevap: C Wright Kardeşler'in uçağı

Neil Armstrong, Wright Kardeşler'in uçağından bir ahşap parçasını yanına aldı.

Wright Kardeşler, 1903 yılında kayıtlı ilk uçuşu gerçekleştirmişti. Neil Armstrong, havacılık sektörünün atılım yapmasını sağlayan Wright Kardeşler'in uçağından bir ahşap parça alarak onların başarılarını sembolize etmek istedi. Armstrong bu parçayı kişisel tercih kitine koydu. Bütün eserler şu anda Washington DC'deki Smithsonian Müzesi'nde bulunuyor.