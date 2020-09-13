Aybüke komada maganda serbest! Alkollü ve ehliyetsiz sürücü, kırmızı ışıkta duran arabaya çarptı

Konya’da 4 Eylül’de Kurt Ailesi’nin içinde bulunduğu otomobile kırmızı ışıkta beklerken Emel G.’nin kullandığı araç arkadan çarptı. Kazada Samet Kurt, eşi Teslime Kurt ve bebek koltuğundaki 2 yaşındaki Aybüke yaralandı. Beyin kanaması geçiren minik kız, yoğun bakıma alındı. Gözaltına alınan Emel G.’nin ise ehliyetsiz ve 120 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

1 HAFTADA 2’NCİ KAZA

Kadın sürücünün 1 hafta önce de alkollüyken hasarlı kazaya karıştığı, ehliyetine 6 ay el konulduğu, son kazadaki aracın kiralık olduğu tespit edildi. Sevk edildiği adliyede savcılığın tutuklanmasını istediği Emel G., mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.



CİNAYETE TEŞEBBÜS

Kazayı hafif atlatıp taburcu olan Kurt çifti, sürücünün serbet kalmasına tepki gösterdi. Baba Samet Kurt, “Bu kaza değil, cinayete teşebbüs. Alkollü ve ehliyeti olmadığı halde nasıl serbest kalıyor? Şu an dışarıda geziyor. Kızım ölüm kalım savaşı veriyor” diye konuştu. Kurt Ailesi’nin avukatı zanlının tutuklanması için mahkeme kararına itiraz etti.



PİŞKİN SAVUNMA: SUÇ OLDUĞUNU BİLİYORUM AMA MECBURDUM

Bir mühendislik firmasının ortağı olan Emel G.’nin polisteki ifadesinde, “Alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmanın suç olduğunu biliyorum ancak işlerimi takip edebilmek için mecburen kullanıyordum” dediği öğrenildi. Emel G., savcılıkta da işyerindeki sorunlar nedeniyle alkol kullandığını belirterek “Kalbimde ritim bozuklu, yüksek tansiyonum, şekerim ve panik atağım var. Suçsuzum” dedi.



YİNE İÇKİ İÇİP ARABA KULLANMAYACAĞININ GARANTİSİ YOK

Emel G.’nin tutuklanmasını isteyen anne Teslime Kurt, “Yeniden alkol alıp, aracın başına geçmeyeceğinin hiçbir garantisi yok. Tutuklansın, başkasının da canını yakmasın” dedi.



MİNİK KIZ YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Beyin kanaması geçiren minik Aybüke, 9 gündür yoğun bakımda. Küçük kızın hayati tehlikesi devam ediyor.

