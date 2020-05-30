Ayasofya'da Fetih duası

İstanbul’un fethinin 567. yıldönümü törenlerle kutlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen etkinlikler, ‘İstanbul Boğazı Fetih Saygı Geçişi’ ile başladı. Başkan Erdoğan, Tarabya’daki Huber Köşkü’nün avlusundan sirenler eşliğinde Boğaz’dan geçen ve Türk bayrakları ile Fatih Sultan Mehmet fotoğrafları taşıyan 30 yelkenli ve 30 sporcunun bulunduğu teknelere el sallayarak karşılık verdi.

VATANDAŞLAR DA KATILDI

Teknelerin ardından Türk bayrakları ve Erdoğan fotoğrafları taşıyan balıkçı tekneleri ile Sahil Güvenlik botları ve deniz polisi de selamlamada yer aldı. Erdoğan, kendisini kornalarıyla selamlayan taksi ve otomobil sürücülerine de el salladı. Sahildeki bazı vatandaşlar fotoğraf çekerken, bazı vatandaşlar da araçlarını durdurarak Erdoğan ile kısa süreli sohbet etti.

Erdoğan, Boğaz’dan geçen tekneleri torunu Ali Tahir ile birlikte selamladı.



‘RAHMETLE YAD EDİYORUM’

Twitter’dan paylaşımda bulunan Erdoğan, “Tarihin en muhteşem zaferlerinden biri olan, bir çağ kapatıp bir başka çağ açan İstanbul’un Fethi’nin 567. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Fatih Sultan Mehmed Han başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm kahramanlarımızı rahmetle hürmetle yad ediyorum.” ifadelerini kullandı. Paylaşımda, Hz. Muhammed’in “İstanbul mutlaka fethedilecektir. Fetheden komutan ne güzel komutan, ordu ne güzel ordudur” hadisi de yer aldı.



AYASOFYA’DA DUA YUNAN BASININI ÇILDIRTTI



Başkan Erdoğan’ın İstanbul’un fethinin 567. yılında Ayasofya’da Fetih Suresi’nin okunacağını açıklaması Yunan basınında büyük yankı uyandırdı. Yunan basını haberi “Erdoğan meydan okuyor” ifadeleriyle duyurdu. Ayrıca Ayasofya’daki Fetih Suresi’nin okunmasına tepki olarak Yunan medyasında, “Helenizm’e karşı büyük bir meydan okuma” başlıklarına yer verildi. Yunanistan’da muhalefetteki Pasok Partisi Genel Başkanı Fofi Gennimata, Başkan Erdoğan’ı “provokatif bir şenlik” yapmakla suçladı. Gennimata Yunan hükümetini olaya müdahalede bulunmaya çağırdı. Twitter hesabından açıklama yapan Gennimata, Hükümet derhal Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Avrupa Birliği’ne müdahale çağrısında bulunmalıdır” ifadelerini kullandı.



FETİH SONRASI İLK CUMA NAMAZI

Fatih Sultan Mehmet Han komutasındaki Osmanlı Ordusu, 6 Nisan 1453 tarihinde İstanbul’u kuşattı. İstanbul’un 53 günlük kuşatmanın ardından 29 Mayıs 1453 tarihinde fethedildi. İlk Cuma namazı ise 1 Haziran 1453’te Ayasofya’da kılındı. Namazı, Fatih Sultan Mehmed’ın hocası Akşemseddin Hazretleri kıldırdı. Hutbe de Akşemseddin Hazretleri tarafından Fatih Sultan Mehmed adına okundu.



İSTANBUL TÜRKLÜĞÜN İFTİHARIDIR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul’un fethinin 567. yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Bahçeli, “İstanbul Türklüğün iftihar vesikasıdır. Zulüm 1453’te başladı, diyenler, İstanbul’u kundaklama ve kurcalama hedefi güdenler, İstanbul merkezli zillet planlarıyla pusu kuranlar aynadaki akisleri gibi kötürüm olacaklardır” dedi.

AYASOFYA’DA FETİH SÜRESİ OKUNDU



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinesinde düzenlenen İstanbul’un fethinin 567. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ayasofya’da “Fetih Şöleni” düzenlendi. Etkinlik, Osmanlı İmparatorluğu’nun 7. Padişahı Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethederken gemileri karadan yürüttüğü rotaların üzerinden geçip Ayasofya’ya ulaşan drone ile çekilen kayıtların gösterimiyle başladı. 2. Mehmet’in, aralıklarla 54 gün süren kuşatmanın ardından 29 Mayıs 1453 Salı günü gerçekleşen fetihten sonra ilk cuma namazını kıldığı, fethin simgesi Ayasofya’nın içinde Fetih Suresi tilavet edildi. Etkinlikte, daha sonra Fetih Duası okundu. Duaya Başkan Erdoğan da eşlik etti.



FATİH’E LAYIK BİR TÜRKİYE



Video konferans yöntemiyle vatandaşlara seslenen Erdoğan, “İnşallah fethin 600. yıl dönümü olan 2053’te gençlerimize ecdatları Fatih’e layık bir Türkiye bırakacağız” dedi. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Fatih’in izinden giderek asıl olanın gönüllerin fethi olduğu anlayışıyla hep gönülleri yapmak, gönüller kazanmak için çalıştık. Kendi hayatımızı da bu şehre adadık. Büyükşehir Belediye Başkanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak bu şehre yaptığımız her hizmet bizim için hem bu dünyada hem öteki dünyada birer berat belgesidir. Malazgirt Zaferi’nin 1000. yılı 2071 için ise çok daha büyük hedeflere yelken açacağız. Rabb’imden bu millete nice fetihler, nice zaferler, nice rızasına uygun başarılar nasip etmesini diliyorum. Fethin yadigarı Ayasofya’yı bu anlamlı günde mahzun bırakmayan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.” Erdoğan’ın konuşmasının ardından Ayasofya’nın önüne kurulan bir platformda İstanbul’un fethi temalı mapping gösterisi yapıldı. Fetih Şöleni, tarihi yarımadadaki havai fişek gösterisi ile sona erdi.