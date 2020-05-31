Ayasofya'da Fetih duası Yunanistan'ı çıldırttı

İstanbul’un Fethi’nin 567. yılında Ayasofya’da düzenlenen Fetih Şöleni programında Fetih Suresi okundu. Kur’an tilaveti sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fetih Suresi’nin Türkçe mealini okuyup tarihi bir konuşma gerçekleştirdi. İstanbul’da bu anlar yaşanırken Yunanistan’ın önde gelen gazeteleri ne Fetih şölenini ne de Ayasofya’da okunan Fetih Suresi’ni içine sindirdi. İşte o skandal manşetler:

• To Vima Gazetesi: “Atina tam da Konstantinopolis’in düşüşünün yıl dönümünde Ayasofya’da gerçekleştirilen sözde şöleni kınadı.”

• Kathimerini Gazetesi: “Erdoğan rejimi bu hafta Kutsal Bilgelik Kilisesi’ni-Ayasofya’yı uzun zamandır burayı camiye çevirme projesinin bir parçası olarak hedef aldı. Yunanistan, Türkiye’nin Ayasofya’nın anıt statüsünü alt üst etme arayışını kınadı. Konstantinopolis’inv(Günümüz İstanbul’u) 1453’te düşmesinin yıl dönümünde Ayasofya Kilisesi’nde Kuran okunmasının Hıristiyanların hassasiyetlerine hakaret niteliğinde olduğunu açıkladı.”

• Orthodox Times: “Erdoğan’ın “şovu” 1.5 saat sürdü. Ayasofya’da Kuran okundu ve Konstantinopolis Duvarlarının bir modeli Ayasofya’nın önünde canlandırılarak ekranları başındaki milyonların gözü önünde yıkıldı.”

• Greek Reporter sitesi: “Erdoğan Konstantinopolis’in düşüşünün yıldönümünde Ayasofya’da İslami dua okutacağını açıkladı. Erdoğan defalarca UNESCO mirası olan Ayasofya’yı yeniden camiye çevirebileceğini açıklayarak Atina’yı öfkelendirmişti.”

Ankara’dan sert yanıt



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy manşetlere sert yanıt verdi: “Başkentinde cami bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Yunanistan’ın Ayasofya’da Kur’an-ı Kerim okunmasından rahatsız olması bu ülkenin içinde bulunduğu psikolojinin anlaşılması açısından ibretliktir. Yunanistan’ı tarihsel komplekslerinden arınmaya davet ediyoruz.”



Sınırda 1453TB2 uçuşu



Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar Twitter’dan, Yunanistan sınırında 1453TB2 uçuş koduyla devriye atan Bayraktar-TB2’nin görselini paylaşarak şu ifadeleri kullandı: “Bugün, Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştaki gençlerimiz ecdadının izinde inançla yürüyor, bilim ve teknolojide ilerliyor.” Bayraktar’ın mesajını alan Yunanlılar, bu gelişmeyi “kışkırtıcı” olarak yorumladı.

