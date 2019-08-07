Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç bugünkü köşe yazısında Jennifer Lopez'in Antalya'da dün gece verdiği konserin fahiş fiyatlarını kaleme aldı. Genç, "'Ayakta 7 bin lira'.., bi enayi biziz!.." başlıklı yazısında Lopez'in diğer ülkelerdeki konser fiyatlarını vurgulayarak Türkiye'deki ki konser fiyatının yüksek olmasının sebebini sorguladı.

Hikmet Genç köşe yazısında şunları kaleme aldı:

Biraz düşündüm, “yok artık” dedim… Farklı mecralardan öğrenmeye çalıştım…

Sitesinden girip bilet fiyatlarını göreyim dedim.

Koltuk numara falan vermiyor. Locada yer yok

En ucuzu 5 bin!.. Bilet yok ama, kalan son 1 bilet diye yazan yerde 9 bin lira yazıyor!.. Karaborsada kaça çıkmıştır bilmiyoruz…

Yani deme o ki, dün (konserin olduğu gün) açıklanan gazete manşetlerinde yer alan bilet fiyatları doğruymuş!

Locada 300 bin lira (yazıyla; “üç yüz bin”), ayakta 7 bin lira.., (bildiğin yedi bin lira, hem de ayakta!..)

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