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  3. 'Ayakta 7 bin lira'.., bi enayi biziz!..

'Ayakta 7 bin lira'.., bi enayi biziz!..

'Ayakta 7 bin lira'.., bi enayi biziz!..

Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç bugünkü köşe yazısında Jennifer Lopez'in Antalya'da dün gece verdiği konserin fahiş fiyatlarını kaleme aldı. Genç, "'Ayakta 7 bin lira'.., bi enayi biziz!.." başlıklı yazısında Lopez'in diğer ülkelerdeki konser fiyatlarını vurgulayarak Türkiye'deki ki konser fiyatının yüksek olmasının sebebini sorguladı.

Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç bugünkü köşe yazısında Jennifer Lopez'in Antalya'da dün gece verdiği konserin fahiş fiyatlarını kaleme aldı. Genç, "'Ayakta 7 bin lira'.., bi enayi biziz!.." başlıklı yazısında Lopez'in diğer ülkelerdeki konser fiyatlarını vurgulayarak Türkiye'deki ki konser fiyatının yüksek olmasının sebebini sorguladı.

Hikmet Genç köşe yazısında şunları kaleme aldı:

Biraz düşündüm, “yok artık” dedim… Farklı mecralardan öğrenmeye çalıştım…

Sitesinden girip bilet fiyatlarını göreyim dedim.

Koltuk numara falan vermiyor. Locada yer yok

En ucuzu 5 bin!.. Bilet yok ama, kalan son 1 bilet diye yazan yerde 9 bin lira yazıyor!.. Karaborsada kaça çıkmıştır bilmiyoruz…

Yani deme o ki, dün (konserin olduğu gün) açıklanan gazete manşetlerinde yer alan bilet fiyatları doğruymuş!

Locada 300 bin lira (yazıyla; “üç yüz bin”), ayakta 7 bin lira.., (bildiğin yedi bin lira, hem de ayakta!..)

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