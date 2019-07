'Ayaksız yaşanır vatansız asla'

“Ayaksız yaşanır ama vatansız asla” diyen Gündüz, geçirdiği 47 ameliyat sonrası hayata tutunmayı başardı. Darbenin 3’üncü yılında hâlâ ilk günkü gibi vatan ve millet sevgisiyle kalbinin dolup taştığını vurgulayan Gündüz şunları anlattı: “Aradan geçen bu 3 yılda ciddi anlamda kendimi toplamaya başladım. Protezim sayesinde yürüyüşüm daha da düzeldi. Bu ağrıların sebebi ise kurşun yaraları çünkü hâlâ vücudumda parçalı kırığım var. Ben 15 Temmuz’u hiç unutmadım. Her gün her gece zaten yaşıyorum. Uykuya daldığımda kurşun sesleri kulağımın dibinde hissediyorum. Kâbusumuz oldu. Biz yaşadık ama bir daha milletimiz böyle bir acıyı yaşamasın. Bizlere bu acıyı yaşatanların en ağır cezalar almasını istiyoruz ve diliyoruz. Köprüden her geçtiğimde gündüz de geçsem bana hep gece gibi geliyor. 47 kez ameliyat oldum. 3 yıl hastanede yatmış, bu kadar ameliyata girmiş olsam da yine de hayata tutunmaya çalışıyorum. Ayaksız yaşanır ama vatansız yaşanmaz.”